Welche Planeten in unserem Sonnensystem nennt man Gasriesen und warum? Als Gasriesen oder Gasplaneten bezeichnet man Planeten, die - anders als die "Gesteinsplaneten" Merkur, Venus, Erde und Mars - überwiegend aus Gas, also aus einer Hülle aus Wasserstoff und Helium, bestehen und nur einen vergleichsweise kleinen festen Kern besitzen. Zu diesen Planeten zählen in unserem Sonnensystem die äußeren Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Uranus und Neptun bezeichnet man manchmal auch als "Eisriesen".