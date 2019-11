Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Vor zehn Jahren kamen deutlich weniger Asteroiden der Erde nahe als heute. Ist dieser Effekt real? Auch heute dürfte man viele kleine Asteroiden, die an der Erde in nur geringem Abstand vorüberfliegen, nicht bemerken. In früheren Jahren waren das noch sehr viel mehr. Man versucht nämlich erst seit einigen Jahren systematisch auch nach kleineren Brocken zu suchen, die der Erde potentiell gefährlich werden könnten. Daher erklärt sich die höhere Zahl von dichten Begegnungen durch eine höhere Empfindlichkeit der Suchprogramme bzw. die Existenz solcher Suchprogramme überhaupt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.