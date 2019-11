Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte man von einem 2000 Lichtjahre entfernten Planetensystem die Erde tatsächlich vor 2000 Jahren sehen? Das Licht, das man von einem 2000 Lichtjahre von uns entfernten Planetensystem von unserer Sonne und auch der Erde empfängt, ist tatsächlich 2000 Jahre unterwegs gewesen. Dort könnte man also heute die Erde vor 2000 Jahren beobachten - wenn man sie denn tatsächlich sehen könnte. Dies erscheint angesichts der großen Entfernung, der geringen Größe der Erde und ihrer Nähe zu unserer Sonne allerdings alles andere als wahrscheinlich. Selbst von näher gelegenen Planetensystemen ist von der Erde aus nicht mehr als ein Lichtfleck zu erkennen - wenn überhaupt. Was auf der Oberfläche vorgeht, könnten die entfernten Beobachter also nicht sehen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.