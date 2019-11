Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie wird Richtung und Entfernung von Gravitationswellen bestimmt? Wo am Himmel sich die Quelle eines Gravitationswellensignals befindet, das man auf der Erde messen konnte, lässt sich nur feststellen, wenn man dieses Signal mit mehreren Detektoren registrieren konnte. Aus den winzigen Unterschieden bei der Ankunft des Signals kann man dann nämlich eine Himmelsregion eingrenzen, aus der das Signal gekommen sein muss - je mehr Messungen es gibt, desto genauer ist dies möglich. Meistens ergibt sich aber nur eine vergleichsweise große Region am Himmel, in der Teleskope dann nach möglichen Spuren des Ereignisses suchen können, durch das die Gravitationswellen ausgesandt wurden. Die Entfernung lässt sich mithilfe eines Modells des Ereignisses abschätzen, das zur Aussendung der Gravitationswellen führte und auch Aussagen über das Aussehen des Signals macht. Aus der gemessenen Amplitude und Phase des Signals lässt sich damit auf die Entfernung schließen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.