Kann ein Weltraumteleskop nur in die Vergangenheit schauen? Jeder Blick ist streng genommen ein Blick in die Vergangenheit - denn das Licht benötigt immer eine gewisse Zeit, um unser Auge zu erreichen. Bei einem Blick auf den Frühstückstisch liegt diese Vergangenheit nur winzige Bruchteile einer Sekunde zurück, bei einem Blick zum Mond ist es schon etwa eine Sekunde, bei einem Blick zur Sonne bereits einige Minuten. Weit entfernte Galaxien sehen wir in einem Zustand, wie sie vor vielen Millionen oder gar Milliarden Jahren ausgesehen haben.