Wenn sich Alpha Centauri der Sonne annähert, werden sich die Sterne irgendwann beeinflussen? Alpha Centauri ist der unserem Sonnensystem am nächsten gelegene bekannte Stern. Analysiert man die Bewegungen des Alpha-Centauri-Systems und die unserer Sonne, stellt man fest, dass sich beide Sternsysteme annähern. In rund 27.000 Jahren wird die Entfernung wohl "nur" noch um die drei Lichtjahre betragen. Alpha Centauri wird dann am Himmel deutlich heller sein als heute, doch wirklich beeinflussen dürften sich die Systeme nicht. Anschließend entfernt sich Alpha Centauri dann wieder von uns.