Was schützt die Erde mehr vor Strahlung - das Magnetfeld oder die Atmosphäre? Erdatmosphäre und Erdmagnetfeld schützen uns vor zwei unterschiedlichen Gefahren aus dem All: Elektromagnetische Strahlung, die dem Leben gefährlich werden könnte, wird durch die Atmosphäre gefiltert. Dazu zählen etwa die Röntgenstrahlung oder auch die ultraviolette Strahlung. Das Magnetfeld hingegen lenkt die geladenen Partikel ab, die als Sonnenwind auf die Erde einströmen. Auch sie könnten für das Leben gefährlich sein, wenn sie in größeren Mengen auf die Oberfläche gelangen würden.