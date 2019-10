Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie oft gibt es eine Mondfinsternis? Dass der Mond sich in den Erdschatten schiebt und dadurch verdunkelt an unserem Himmel erscheint, ist gar nicht so selten: Im Mittel gibt es pro Jahrhundert 70 totale Mondfinsternisse und 84 partielle Mondfinsternisse, bei denen der Mond nur teilweise verdunkelt ist. In diesem Jahrhundert sind es sogar 85 totale Mondfinsternisse, dafür gibt es nur 57 partielle. Leider wird man von Deutschland aus in den nächsten Jahren erst einmal keine totale Mondfinsternis beobachten können. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.