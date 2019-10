Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist ein Planet wie Tatooine aus StarWars überhaupt möglich? Der Planet Tatooine aus der StarWars-Saga ist eine Wüstenwelt, die offenbar ein Doppelsternsystem umkreist. Am Himmel sieht man also nicht eine, sondern zwei Sonnen in vergleichsweise geringem Abstand. Doppelsternsysteme sind in der Milchstraße keine Seltenheit und auch enge Doppelsternsysteme gibt es zahlreich. Wenn sich in einem solchen engen Doppelsternsystem Planeten in vergleichsweise großem Abstand um das Massenzentrum der beiden Sterne gebildet haben, spricht zunächst einmal nichts gegen stabile Umlaufbahnen solcher Planeten in dem System. Astronomen haben auch schon Planeten um Doppelsterne nachgewiesen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.