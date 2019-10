Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was versteht man unter Weißen Löchern? Weiße Löcher sind praktisch das Gegenteil von Schwarzen Löchern: Man kann von außen nicht in sie eindringen, aber Materie und Licht können aus dem Inneren entkommen. Es handelt sich dabei um eine theoretische Lösung der Gleichungen, die die Allgemeine Relativitätstheorie von Einstein beschreiben. Sie sind also mathematisch mögliche Lösungen, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben müssen. Es gibt auch keine bekannten physikalischen Prozesse, durch die ein Weißes Loch entstehen könnte und man hat noch nie irgendwelche konkreten Hinweise auf die Existenz von Weißen Löchern gefunden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.