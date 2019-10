Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist Eis VII? "Eis VII" ist eine kristalline Form von Eis, die sich unter bestimmten Temperatur- bzw. Druckbedingungen bilden kann. Eis VII hat man vor kurzer Zeit in Einschlüssen in Diamanten nachweisen können. Man hält es zudem für möglich, dass sich diese Form von Eis auch im Inneren von extrasolaren Planeten oder etwa auf dem Boden des Ozeans findet, den man im Inneren des Jupitermonds Europa vermutet. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.