Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum hat ein Stern, der zu einem Schwarzen Loch kollabiert eine größere Schwerkraft als vorher als Stern? Hat er nicht. Entscheidend ist, dass bei einem Schwarzen Loch die Materie auf einem sehr kleinen Raum komprimiert ist, so dass die Entweichgeschwindigkeit so groß wird, dass sie über der Lichtgeschwindigkeit liegt. Für einen umkreisenden Planeten macht es keinen Unterschied, ob er das Schwarze Loch oder den Vorgängerstern umrundet - das Problem ist nur, dass zwischen der Phase als Stern und der als Schwarzes Loch eine gewaltige Supernova-Explosion stattfindet, was dann doch etwas "ungemütlich" für die nähere Umgebung sein dürfte. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.