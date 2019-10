Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist eine Entfernung von 30 Lichtjahren wie zu GJ 3512 b eigentlich zu überwinden? Immer wieder finden Astronomen interessante extrasolare Planeten, die quasi in unserer umittelbaren "Nachbarschaft" liegen, also nur wenige Lichtjahre entfernt sind. Doch auch diese Entfernungen sind für uns - zumindest nach allem, was man bis heute weiß - nicht zu überwinden, zumindest nicht in einem Menschenleben. Selbst zum sonnennächsten Stern Alpha Centauri würde ein Raumschiff mit nahezu Lichtgeschwindigkeit über vier Jahre benötigen und vom Erreichen der Lichtgeschwindigkeit oder auch nur eines signifikanten Bruchteils davon sind wir noch weit entfernt. Die einzige Hoffnung für die Erforschung wirklich "naher" Objekte wie Alpha Centauri (4,3 Lichtjahre) sind Minisonden, die man tatsächlich auf einen nennenswerten Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen könnte - diese Möglichkeit wird im Rahmen der "Breakthrough Starshot"-Initiative erforscht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.