Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann man vorhersagen, in welchem Sonnensystem die Voyager-Sonden als nächsten eintreffen werden? Nein, denn - sollten sie überhaupt irgendwann einmal in ein anderes Sonnensystem eindringen - dann dürfte dies erst in vielen zehntausend, hunderttausend oder gar Millionen Jahren der Fall sein. Was man heute sagen kann ist, dass Voyager 1 in ungefähr 40.000 Jahren in einer Entfernung von 1,6 Lichtjahren den Stern AC+79 3888 im Sternbild Giraffe passieren wird. In 296.000 Jahren fliegt dann Voyager 2 in einem Abstand von 4,3 Lichtjahren an Sirius, dem hellsten Stern am Himmel, im Sternbild Großer Hund vorbei. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.