Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum sind mit bloßem Auge fast alle Sterne weiß? Das liegt an der Art und Weise, wie unser Auge funktioniert: Die Rezeptoren, die für die Farbempfindung zuständig sind, sind deutlich weniger lichtempfindlich als die für das Helligkeitsempfinden. Diesen Sachverhalt beschreibt auch das bekannte Sprichwort "Nachts sind alle Katzen grau". Bei lichtschwachen Sternen erkennen wir also keine Farbe. Um dies zu verifizieren, kann man etwa ein Fernglas nehmen: Dadurch betrachtet, erscheinen viele Sterne, die zuvor schlicht weiß aussahen, plötzlich farbig - also etwa gelblich, leicht rötlich oder auch bläulich. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.