Wie ist es erklärbar, dass die Kosten für das Weltraumteleskop James Webb in die Milliarden gehen? Das dürfte sich mancher bei der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA auch gefragt haben, weshalb extra eine Kommission eingesetzt wurde, die eine Erklärung dafür finden sollte. Die Kosten für den Hubble-Nachfolger sind nicht nur von ursprünglich rund 500 Millionen US-Dollar auf jetzt über acht Milliarden US-Dollar angestiegen, sondern das Teleskop wird und wird nicht fertig: Es sollte ursprünglich schon vor mehr als zehn Jahren starten - jetzt wird es wohl 2021. Die Gründe für die Probleme sind vielfältig: Die NASA spricht von zahlreichen vermeidbaren Fehlern, für die oft menschliches Versagen und Unaufmerksamkeit verantwortlich gemacht werden können. Hinzu kommt, dass für James Webb zahlreiche neue Technologien zum ersten Mal gebaut werden, die zuvor noch nie im Weltall erprobt worden sind. Als man merkte, wie schwierig so manches missionskritische Bauteil zu realisieren ist, stiegen Kosten und Entwicklungszeit weiter an.