Bedeutet die Spiralform einer Galaxie, dass sich die gesamte um das Zentrum kreisende Materie diesem immer weiter nähert? Nein, die Materie in einer Galaxie kreist in der Regel sehr stabil um das Zentrum - genau wie auch die Planeten stabil um die Sonne kreisen. Ausnahmen gibt es nur, wenn es Störungen von außen gibt, es also beispielsweise zu einer Galaxienkollision kommt. Auch wenn die Spiralarme wie ein Strudel um einem Abfluss erscheinen, sind sie also kein Hinweis darauf, dass hier Materie in einem Schwarzen Loch verschwindet. Die Spiralarme sind auch keine feste Struktur, sondern nur besonders helle Bereiche in der Scheibe einer Galaxie, in denen es zahlreiche Sternentstehungsgebiete gibt.