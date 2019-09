Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Würde man die Entdeckung von Signaturen von Leben auf einem anderen Planeten verheimlichen? Das wird kaum möglich sein, weil der Nachweis von Leben auf einem anderen Planeten (wenn er aus der Ferne überhaupt sicher möglich sein sollte), nicht ein singuläres Ereignis sein dürfte, sondern das Resultat längerer Untersuchungen, an deren Anfang die Entdeckung eines potentiell für Leben geeigneten Planeten steht, dann vielleicht der Nachweis von Wasser in der Atmosphäre und - mit immer besseren Instrumenten oder längeren Beobachtungskampagnen - dann der Nachweis von bestimmten Biosignaturen in der Atmosphäre. Da es sich bei jedem dieser Schritte um wissenschaftliche Studien handelt, die veröffentlicht werden und an der vermutlich internationale Teams beteiligt sind, wird man diese kaum geheimhalten können. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.