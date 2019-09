Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Konnte man den Einschlag von Shoemaker-Levy 9 mit bloßem Auge sehen? Ohne ein Teleskop waren die Folgen der Einschläge der Fragmente von Shoemaker-Levy 9 in die Atmosphäre von Jupiter im Juli 1994 nicht zu sehen. Der Einschlag selbst fand auch auf der zu dieser Zeit erdabgewandten Seite des Jupiter statt, so dass man später nur die Stellen sehen konnte, wo die Fragmente in die Atmosphäre eingetaucht waren. Die Jupitersonde Galileo, die gerade auf dem Weg zum Jupiter war, konnte die Einschläge direkt verfolgen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.