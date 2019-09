Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist das Wasser auf K2-18b heute noch vorhanden? Die Frage bezieht sich auf den extrasolaren Planeten K2-18b, in dessen Atmosphäre man Wasserdampf nachgewiesen hatte (siehe: Hubble: Exoplanet mit Wasser in habitabler Zone vom 12. September 2019). Er ist rund 110 Lichtjahre von der Erde entfernt. Wir sehen ihn damit in einem Zustand, wie er vor 110 Jahren ausgesehen hat - astronomisch ist dies eine sehr kurze Zeit, von daher sollte man davon ausgehen können, dass sich die Zusammensetzung seiner Atmosphäre nicht großartig verändert hat. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.