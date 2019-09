Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum gibt es im Freibad keine Ebbe und Flut? Grundsätzlich gibt es Gezeiten, also Ebbe und Flut, auch in Seen oder Freibädern. Allerdings ist die Wassermenge dort so gering, dass sie sich nicht nachweisen lassen. Bei den großen Seen im Norden der USA machen die Gezeiten gerade einmal einen Unterschied im Wasserstand von maximal fünf Zentimetern aus - ein solcher Effekt wird durch Wasserstandsänderungen beispielsweise durch Winde komplett überlagert. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.