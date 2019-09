Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Astronauten auf der ISS berichten über Knochenschwund. Gibt es dagegen inzwischen ein Mittel? Beim längeren Aufenthalt in Schwerelosigkeit leiden Astronauten tatsächlich unter Knochenschwund. Die Rede ist von einem Verlust von ein bis zwei Prozent der Knochenmasse pro Monat im All. Ein wirkliches Gegenmittel hat man dafür bislang nicht gefunden. Die gute Nachricht ist, dass sich nach der Rückkehr zur Erde die Knochenmasse wieder normalisiert. Für längere Missionen kann dies aber ein Problem sein, so dass man über die Ursachen und mögliche Gegenmaßnahmen forscht. Diese könnten dann auch Osteoporose-Patienten auf der Erde zugute kommen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.