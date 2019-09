Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie viel Zeit haben die Astronauten auf der ISS zum Schlafen und für die Freizeit? Die Abläufe auf der Internationalen Raumstation ISS sind in einem Dienstplan festgelegt, der sich natürlich entsprechend der aktuellen Anforderungen ändern kann. In der Regel umfasst er die Zeit von 6 Uhr UT bis 21.30 UT, wobei darin auch Zeiten für Mahlzeiten, Training (mindestens zwei Stunden pro Tag) und persönliche Hygiene enthalten sind. Der Rest ist als Schlafenszeit definiert. Vor der offiziellen Schlafenszeit gibt es auch immer wieder Freizeit, wenn es denn die Situation erlaubt. An einigen Tagen haben die Astronauten auch weniger auf dem Dienstplan stehen oder einen freien Tag. So steht beispielsweise oft an den Wochenenden weniger an. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.