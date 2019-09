Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann man geostationäre Satelliten mit einem Teleskop abbilden? Geostationäre Satelliten kreisen in einer Höhe von rund 36.000 Kilometern um die Erde. Ihre Umlaufdauer entspricht der Erdrotation, so dass sie über einem Punkt der Erde am Himmel stehen. Sie erreichen in der Regel Helligkeiten von 10 bis 12 Magnituden, so dass sie mit Teleskopen ohne weiteres zu sehen sind - als Lichtpunkt, der sich - im Gegensatz zu den anderen Sternen - nicht merklich bewegt. Dies ist beispielsweise gut auf länger belichteten Aufnahmen zu erkennen, wo die Satelliten praktisch als Punkte, die Sterne aber als langgezogene Striche erscheinen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.