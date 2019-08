Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wäre es möglich gewesen auf ʻOumuamua eine Raumsonde abzusetzen wie man es bei dem Asteroiden Ryugu gemacht hat? Grundsätzlich schon, nur bedürfen solche Aktionen natürlich einige Zeit an Vorbereitung, die man im Fall des interstellaren Asteroiden ʻOumuamua nicht hatte. Kurz nach seiner Entdeckung entfernte er sich bereits wieder mit hoher Geschwindigkeit aus dem inneren Sonnensystem. Missionen wie Hayabusa2, bei dem auch ein in Deutschland entwickelter kleiner Lander auf Ryugu abgesetzt wurde, haben eine Vorlaufzeit von vielen Jahren. Doch selbst wenn man es gelungen wäre, eine Sonde auf ʻOumuamua zu landen, hätte man das Problem der Energieversorgung gehabt. Mit zunehmender Entfernung liefern Solarzellen nicht mehr ausreichend Energie, so dass kaum mit einer längeren Datenausbeute zu rechnen gewesen wäre. Eine autonome Energieversorgung aber hätte eine schwerere Sonde und damit eine komplexere Mission bedeutet, deren Vorbereitung noch mehr Zeit in Anspruch genommen hätte. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.