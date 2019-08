Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum rotieren sämtliche Planeten? Die Rotation der Planeten dürfte zunächst einmal eine natürliche Folge ihrer Entstehung sein: Sie bildeten sich nämlich aus einer rotierenden Staubscheibe um die junge Sonne. So erhielt ein Planet schon bei der Entstehung einen gewissen Drehimpuls mit, da er aus sich drehendem Material entstand, das sich aber - je nach Abstand von der Sonne - unterschiedlich schnell drehte. In der Frühzeit unseres Sonnensystems gab es zudem noch zahlreiche Einschläge von größeren Objekten auf die jungen Planeten, was ihr Rotationsverhalten weiter beeinflusst haben dürfte. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.