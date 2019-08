Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Aufgaben hat New Horizons? Die Sonde hat das eigentliche Ziel ihrer Mission, einen Vorüberflug am Zwergplaneten Pluto, bereits erfüllt und anschließend sogar noch ein weiteres Objekt im Kuipergürtel näher erforscht. An diesem ist die Sonde zu Jahresbeginn vorübergeflogen und überträgt gerade die dabei gewonnenen Daten zur Erde. Anschließend sind bislang keine weiteren Aufgaben für New Horizons vorgesehen. Offiziell endet die Mission bislang am 30. April 2021. Allerdings ist eine Verlängerung denkbar. Eventuell wäre noch ein Vorüberflug an einem weiteren Objekt im Kuipergürtel möglich oder die Sonde könnte einfach nur Messungen in den äußeren Regionen des Sonnensystems machen - die Energieversorgung würde dazu noch für mehrere Jahre ausreichen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.