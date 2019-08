Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Auf welchen Himmelskörpern in unserem Sonnensystem könnten Menschen in den nächsten 100 Jahren noch landen? Die Frage wird wohl weniger sein, auf welchen Himmelskörpern Menschen landen könnten (da gäbe es wohl eine ganze Reihe), sondern vielmehr bei welchen Objekten es sich lohnt, eine bemannte Mission durchzuführen. Der Aufwand, der damit verbunden ist, wird mit zunehmender Entfernung von der Erde immer größer. Wenn man aber zu dem Ergebnis kommt, dass Menschen etwa auf einem Asteroiden oder einem Mond des Jupiter oder Saturn mehr herausfinden können, als eine robotische Sonde, könnte man über solche Missionen nachdenken. Da aber schon eine Mission zum Mars (zumindest nach dem heutigen Stand der Technik) mehrere Jahre in Anspruch nehmen würde, muss man wirklich gute Gründe dafür haben, noch komplexere und längere Missionen durchzuführen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.