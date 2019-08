Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wann wird New Horizions das Sonnensystem verlassen? Das lässt sich nicht so ohne Weiteres beantworten, da die Grenze des Sonnensystems nicht klar definiert ist: Die beiden Voyager-Sonden befinden sich inzwischen beispielsweise im interstellaren Raum, haben aber längst noch nicht die Entfernung von der Sonne erreicht, die die entferntesten Objekte, die noch gravitativ an unsere Sonne gebunden sind, aufweisen. Die Entfernung der Voyager-Sonden wird New Horizons etwa um das Jahr 2040 erreicht haben. Ob die Sonde dann - wie die Voyager-Sonden - auch den interstellaren Raum erreicht haben wird (also den Einflussbereich des Sonnenwinds verlassen hat), ist nicht klar, da diese Grenze sich beispielsweise mit der Sonnenaktivität verschiebt und auch nicht in alle Richtungen in der gleichen Entfernung von der Sonne liegt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.