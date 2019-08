Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Der Mond dreht sich um die Erde und die Erde um die eigene Achse. Wer ist schneller? Die Erde benötigt für eine Umdrehung um die eigene Achse 24 Stunden, der Mond für eine Umrundung der Erde etwa einen Monat. Die Erde ist also eindeutig schneller, weshalb wir den Mond ja auch jeden Tag auf- und untergehen sehen. Würde sich der Mond mit der gleichen Geschwindigkeit um die Erde drehen, wie die Erde um die eigene Achse, würde der Mond immer an der gleichen Stelle am Himmel stehen. Der Mond benötigt für eine Umdrehung um die eigene Achse übrigens tatsächlich genau die Zeit, die er für eine Umrundung der Erde benötigt, weshalb wir von der Erde aus im Wesentlichen nur eine Seite des Mondes sehen können. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.