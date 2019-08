Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Phase hatte der Mond bei der Landung von Apollo 11? Bei der Landung von Apollo 11 war zunehmender Mond, kurz vor Halbmond. Das war unter anderem deshalb wichtig, weil in dieser Mondphase die Beleuchtungsverhältnisse an der Landestelle optimal waren und die Sonne zudem noch nicht so hoch am Himmel stand, dass es zu heiß geworden wäre. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.