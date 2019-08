Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wäre es nicht möglich, eine Sonde auf einen Kometen zu landen und so das Universum zu erkunden? Dass es möglich ist, eine Sonde auf einem Kometen zu landen, hat die europäische Weltraumagentur ESA mit ihrer Mission Rosetta bewiesen. Die Frage ist allerdings, was dies bringen würde - zumindest für die Erkundung des Universums: Kometen bewegen sich auch langen Bahnen um die Sonne, die Sonde auf dem Kometen würde also lange Zeit durch vergleichsweise uninteressante Regionen fliegen. Gleichzeitig müsste man sie mit Energie versorgen, denn auf Solarzellen allein könnte man in dieser Entfernung von der Sonne nicht setzen. Das Mitfliegen auf einem Kometen ist also zweifelsohne spannend, doch bringt es in erster Linie Kometenforschern etwas und dürfte eine Mission sein, die nur für eine begrenzte Zeit zu realisieren wäre. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.