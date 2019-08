Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann man von der Oberfläche des Mondes Titan den Saturn sehen? Sehr wahrscheinlich nicht. Der Saturnmond Titan verfügt über eine sehr dichte Atmosphäre. Wenn man auf der Oberfläche stehen würde, sähe man also einen orange-bräunlichen Himmel. Vermutlich ist der Saturn durch diesen dichten Schleier nicht zu sehen. Ohne die dichte Atmosphäre wäre der Ringplanet zweifellos eine spektakuläre Erscheinung am Titanhimmel: Der Ringplanet würde über elf Mal größer am Himmel erscheinen als der Erdmond am irdischen Himmel. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.