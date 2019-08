Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was passierte mit den Apollo-Aufstiegsstufen nach der Abkopplung im Mondorbit? Nach der Rückkehr von der Mondoberfläche stiegen die beiden Apollo-Astronauten wieder in das größere Apollo-Raumschiff um. Die Aufstiegsstufe der Apollo-Mondlandefähre wurde abgekoppelt. Geplant war, sie gezielt auf dem Mond abstürzen zu lassen, was bei Apollo 11 und Apollo 16 nicht gelang. Diese umkreisten den Mond zunächst weiter und stürzten schließlich unkontrolliert ab. Von den Aufstiegsstufen der Missionen Apollo 12, 14, 15 und 17 kennt man die Position ihres Einschlags auf dem Mond. Die Mondlandefähre von Apollo 13 verglühte in der Erdatmosphäre. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.