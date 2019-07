Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Werden die russischen Sojus-Raketen nach dem Flug wiederverwendet? Nein. Weder die Trägerraketen, noch die Sojus-Raumschiffe sind wiederverwendbar. Für eine neue Mission werden sie also immer neu gebaut. Die Herstellerfirma lagert allerdings die alten Sojus-Raumschiffe, die nicht beispielsweise an Museen verkauft werden, ein, so dass Materialien daraus durchaus noch einmal verwendet werden können. Eine "Aufarbeitung" findet aber nicht statt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.