Was macht eigentlich der NASA-Roboter InSight, sollte der nicht ein tiefes Loch bohren? Der NASA-Lander InSight soll das Innere des Mars erforschen. Ein Instrument, das er dazu mit zum Roten Planeten genommen hat, ist der sogenannte Mars-Maulwurf, der sich einige Meter tief in den Untergrund graben und hier die Temperatur messen soll. Dabei gab es allerdings Schwierigkeiten (siehe: InSight: Suche nach neuer Strategie für Mars-Maulwurf). Der Grund ist noch nicht klar, man hat aber inzwischen die Haltevorrichtung der Rammsonde zur Seite gesetzt, so dass man einen besseren Blick auf die Lage hat. Es gibt verschiedene Pläne, wie man nun weiter vorgehen kann, damit sich die Sonde doch noch in den Untergrund graben kann. In einem Blog berichtet der Verantwortliche des DLR regelmäßig über die Arbeiten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.