Könnte es auf dem Mond in dem Übergang von der Sonnen- zur Schattenseite einen Bereich geben, wo dauerhaft "normale" Temperaturen herrschen? "Normale" Temperaturen sind auf dem Mond kaum zu finden. Da der Erdtrabant keine Atmosphäre besitzt, schwanken die Temperaturen zwischen Tag und Nacht extrem - zwischen etwa 100 Grad Celsius und minus 180 Grad Celsius und weniger. Da der Mond sich innerhalb eines Monats auch ein Mal um die eigene Achse dreht, gibt es praktisch keine permanente Dämmerungsregion. In gewisser Weise eine Ausnahme könnten die Pole bilden, wo es Krater gibt, in denen es permanent Schatten (und damit die tiefsten Temperaturen überhaupt) gibt und erhöhte Kraterränder existieren, die ständig in der Sonne liegen. Solche Bereiche wären auch für eine Mondbasis interessant. Temperaturen, wie sie ein Mensch auch ohne Schutzkleidung aushalten würde, gibt es aber auch dort wohl nicht.