Was ist der Linseneffekt? Gemeint ist in der Frage vermutlich der Gravitationslinseneffekt, der auf Einstein Relativitätstheorie zurückzuführen ist: Danach können gewaltige Massenansammlungen das Licht von direkt hinter ihnen liegenden und sehr viel weiter entfernten Objekten so ablenken, dass diese verstärkt, vergrößert und oft auch verzerrt erscheinen, dadurch jedoch überhaupt erst beobachtbar werden. Dieses Phänomen führte schon zu zahlreichen Beobachtungen, die ohne die Hilfe dieser "natürlichen Vergrößerungsgläser" überhaupt nicht möglich gewesen wären.