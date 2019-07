Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Fliegt eine Mondrakete tatsächlich schneller als ein Geschoss und merken die Astronauten das nicht? Die Geschwindigkeiten der Apollo-Mondmissionen erscheinen tatsächlich beachtlich und liegen deutlich über der Geschwindigkeit eines Geschosses. Geschosse können Geschwindigkeiten von bis zu einem Kilometer pro Sekunde erreichen, bei Apollo war die Geschwindigkeit etwa zehn Mal größer. Aber schon die Internationale Raumstation erreicht in ihrem Orbit eine Geschwindigkeit von 28.000 Kilometern pro Stunde, entsprechend knapp acht Kilometern pro Sekunde. Bemerken werden Astronauten diese Geschwindigkeit nur, wenn sich die Geschwindigkeit ändert, etwa beim Start, wo sie durch die Beschleunigung in den Sitz gedrückt werden. Das Phänomen kennt man auch von der Erde: Solange man in einem konstant fahrenden Schnellzug sitzt, bemerkt man kaum, mit welcher Geschwindigkeit dieser unterwegs ist. Erst wenn er bremst wird dies spürbar. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.