Was ist damit gemeint, dass der Mond das Sprungbrett zum Mars ist? Das ist zunächst einmal im übertragenen Sinn gemeint: Nachdem sich die bemannte Raumfahrt in den letzten Jahrzehnten auf den erdnahen Orbit beschränkt hat, bietet der Mond die Möglichkeit, viele von den Techniken und Verfahren auszuprobieren, die man auch bei einer bemannten Mission zum Mars benötigen wird - und dies in relativer Nähe zur Erde. Es gibt allerdings auch Pläne, dass eine Raumstation im Mondorbit als Ausgangspunkt für Reisen zum Mars dienen könnte. Es handelt sich dabei allerdings bislang lediglich um Überlegungen und Konzepte der NASA, über die es noch keine konkreten Entscheidungen gibt. Wie genau eine Marsmission also einmal aussehen wird, steht noch nicht fest.