Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Drehen sich alle Sternsysteme gegen den Uhrzeigersinn? In unserem Sonnensystem drehen sich die Planeten, wenn man von "oben" (also von oberhalb des Nordpols) auf das Planetensystem schaut, gegen den Uhrzeigersinn um die Sonne. Auf andere Planetensysteme blicken wir aus ganz unterschiedlichen Winkeln, so dass man erst einmal entscheiden muss, wie die Drehrichtung da überhaupt definiert ist. Genau wie im Sonnensystem hängt sie aber von der Entstehungsgeschichte des jeweiligen Sternsystems und insbesondere der Drehrichtung der anfänglichen Staubscheibe, aus der die Planeten entstanden sind, ab. Und diese ist, wie auch die daraus folgende Drehrichtung, nicht einheitlich. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.