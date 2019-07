Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Würden Astronauten nach ihrer Rückkehr vom Mars auch für einige Zeit in Quarantäne bleiben müssen? Meines Wissens gibt es für eine bemannte Marsmission noch keine so konkreten Planungen, ich halte dies aber für nicht unwahrscheinlich. Die Astronauten der ersten Apollo-Mission mussten nach ihrer Rückkehr zur Erde auch für einige Zeit in Quarantäne, da man sich anfangs noch nicht sicher war, ob es da irgendetwas auf dem Mond gibt, was sie "eingeschleppt" haben könnten. Solange man nicht absolut sicher ist, dass es auf dem Mars wirklich keinerlei Leben gibt, wird man ähnliche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Allerdings gibt es bei einer solchen Mission ja bereits eine recht lange Quasi-Quarantänezeit auf der Rückreise, so dass schon hier diverse Tests gemacht werden könnten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.