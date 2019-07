Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist die Inflationstheorie? In der Kosmologie bezeichnet man mit dem Begriff "Inflation" eine Phase kurz nach dem Urknall, in dem sich das Universum in sehr kurzer Zeit sehr stark ausgedehnt hat. Das Inflationsmodell wurde 1981 von Alan H. Guth vorgeschlagen wurde. Man konnte damit auf einen Schlag mehrere Probleme des Standard-Urknallmodells, wie die fast gleichförmige kosmische Hintergrundstrahlung und die "Flachheit" des Universums, lösen. Das Inflationsmodell verläuft im Prinzip wie das bekannte Urknall-Modell, doch dehnt sich darin unmittelbar nach dem Urknall das Universum in nur winzigen Bruchteilen einer Sekunde um das 1050 (eine 1 mit 50 Nullen) -fache seiner ursprünglichen Größe aus. Kosmologen erklären diese Inflation, die bereits 10-33 Sekunden nach dem Urknall wieder beendet war, mit dem Ende der großen Vereinigung der Kräfte. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.