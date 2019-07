Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lange dauert ein Tag auf Uranus? Uranus dreht sich in etwas mehr als 17 Stunden um die eigene Achse. Doch Tag und Nacht auf dem siebten Planeten des Sonnensystems sind kompliziert: Die Rotationsachse des Planeten ist nämlich um fast 98 Grad geneigt, Uranus liegt damit praktisch auf der Seite und die Drehachse in der Ebene, in der der Planet um die Sonne umläuft. Das führt zu einem Tag- und Nachtrhythmus, der sich deutlich von dem unterscheidet, was wir von der Erde her kennen. Rund um die Sommer- und die Wintersonnenwende ist jeweils der Nord- oder Südpol von Uranus zu Sonne ausgerichtet und so herrscht auf einer Halbkugel ständig Tag oder Nacht. Zu Herbst- und Frühlingsbeginn hingegen ist der Äquator zur Sonne ausgerichtet, so dass sich in dieser Zeit der tatsächliche Wechsel von Tag und Nacht beobachten lässt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.