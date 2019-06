Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie viele Ringe hat der Saturn? Die Ringe des Saturn bestehen aus unzähligen Brocken unterschiedlicher Größe, die um den Planeten kreisen. An einigen Stellen gibt es Lücken, in manchen Bereiche erscheinen die Ringe besonders hell und dicht. Von der Erde aus erkennt man einige deutlich trennbare ringförmige Bereiche. Man unterscheidet hier sieben Ringe. Sie sind entsprechend der Reihenfolge ihrer Entdeckung benannt und werden von innen nach außen als D-, C-, B-, A-, F-, G- und E-Ring bezeichnet. Wenn man jedoch die Ringe detaillierter anschaut, erkennt man in jedem der Ringe weitere Ringe, weshalb sich diese Frage eigentlich nicht mit einer exakten Zahl beantworten lässt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.