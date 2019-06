Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Hat der Stern, aus dessen Überresten unser Sonnensystem entstand, schon einen Namen bekommen? Nein, denn diesen einen Stern dürfte es kaum geben und wenn es ihn gegeben hätte, wird man über ihn wenig in Erfahrung bringen können. Unsere Sonne - und mit ihr die Planeten - entstand aus einer Wolke aus Gas und Staub, in die sich durchaus auch die Reste von mehreren Supernova-Explosionen gemischt haben könnten. Was den Kollaps dieser Wolke ausgelöst hat, ist nicht sicher: Ursache für den Kollaps könnte aber tatsächlich ein Ereignis in der Nähe gewesen sein, wie etwa eine Supernova. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.