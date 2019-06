Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie wird der Adlernebel klassifiziert? Der Adlernebel ist vor allem wegen der sogenannten "Säulen der Schöpfung" bekannt, also dunklen Staubstrukturen, die man in dem Nebel entdeckt hat und in denen sich gerade neue Sterne bilden. Beim Adlernebel handelt es sich um einen Emissionsnebel, das Gas des Nebels leuchtet also selbst und reflektiert nicht nur das Licht von umgebenden Sternen. Diese sind allerdings indirekt für das Leuchten des Nebels verantwortlich: Ihre Strahlung ionisiert das Gas und sorgt so dafür, dass dieses zu leuchten beginnt. Man nennt solche Regionen auch HII-Gebiete. Der Sternhaufen, der in den Adlernebel eingebettet ist, ist auch als Messier 16 bekannt. Der Nebel ist rund 7000 Lichtjahre von der Erde entfernt und befindet sich im Sternbild Schlange. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.