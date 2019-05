Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum haben Anstrengungen zur Abwehr von Asteroiden nicht oberste Priorität? Der Einschlag eines großen Asteroiden auf der Erde dürfte verheerende Folgen für unsere Zivilisation haben und könnte sie vielleicht sogar komplett vernichten. Deswegen versuchen die Raumfahrtagenturen auch alle besonders gefährlichen, also großen Asteroiden zu erfassen. Bis heute hat man zum Glück noch keinen "Erdkiller" gefunden. Doch was würde passieren, wenn man doch einmal auf einen Asteroiden auf Erdkurs stößt? Vermutlich würden dann sehr schnell die Gelder bewilligt, die man benötigen würde, um eine Mission zur Ablenkung des Asteroiden zu planen und durchzuführen. Bis dahin ist die Gefahr allerdings eher abstrakt: Ist ist sehr wahrscheinlich, dass irgendwann wieder einmal ein Asteroid die Erde trifft, doch kann dies auch erst in hundert oder gar tausend Jahren passieren - ein Zeithorizont, in dem die wenigsten Politiker denken. Mit Ratschlägen aus der Wissenschaft und der Umsetzung konkreter Schritte ist es ja sowieso so eine Sache: So warnen Wissenschaftler seit Jahrzehnten vor den Folgen des Anstiegs von Kohlendioxid in der Atmosphäre - viel passiert ist lange Zeit nicht. Und noch immer wird beispielsweise darüber gestritten, ob eine Politik zur Rettung unseres Heimatplaneten nicht eventuell Arbeitsplätze gefährden könnte. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.