Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Um was kann es sich bei den Lichtern gehandelt haben, die am Wochenende aufgereiht wie auf einer Perlenkette über den Nachthimmel gewandert sind? Bei dieser Lichterkette, die in den letzten Nächten immer wieder einmal zu sehen war, handelt es sich um einen Teil der 60 jüngst gestartete Starlink-Satelliten, die Sonnenlicht reflektierten. Gestartet wurden sie im Rahmen des Starlink-Satellitensystems, das einmal aus über 10.000 Satelliten bestehen und die gesamte Erde mit Internet versorgen soll. Es ist ein weiteres Projekt des Unternehmens SpaceX. Auf Seiten wie Heavens Above kann man sich für seinen Standort die entsprechenden Überflugzeiten anzeigen lassen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.