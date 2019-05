Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es eine dem Messier-Katalog vergleichbare Liste mit den Sehenswürdigkeiten des Südhimmels? Charles Messier hat seinen Katalog basierend auf Beobachtungen gemacht, die er mit recht einfachen Mitteln von Paris aus durchführte. Entsprechend finden sich in seiner Liste viele Objekte, die auch für Amateurastronomen gut erreichbar sind - viele dürften die Messier-Objekte heute sogar deutlich besser sehen, als es Messier je konnte. Die Entstehungsgeschichte erklärt, warum sich im Messier-Katalog keine Objekte der Sternenhimmels der Südhalbkugel befinden. Es gibt mehrere Listen und Kataloge, in denen auch oder nur Objekte des Südhimmels verzeichnet sind, manche kommen dabei von der Art her dem Messier-Katalog recht nahe. Ein Beispiel dafür ist der Jack Bennett-Katalog (der auf einer privaten Webseite schön beschrieben wird). Entsprechende Listen findet man aber auch in zahlreichen Büchern für Amateurastronomen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.